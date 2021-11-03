Севилья дома сенсационно проиграла Лиллю и стала аутсайдером группы

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Севилья» потерпела поражение от «Лилля» (1:2).
В группе G лидирует австрийский клуб РБ «Зальцбург», набравший 7 очков.
Лига чемпионов
Группа G. 4-й тур
«Севилья» (Испания) – «Лилль» (Франция) – 1:2
Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43, Иконе, 51.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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