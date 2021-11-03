В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Севилья» потерпела сенсационное поражение от «Лилля» (1:2) и стала аутсайдером квартета. В группе G лидирует австрийский клуб РБ «Зальцбург», набравший 7 очков.
Лига чемпионов
Группа G. 4-й тур
«Севилья» (Испания) – «Лилль» (Франция) – 1:2
Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43 (пен), Иконе, 51.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Окампос, 15 мин.
ГОЛ! 1:1. Дэвид, 43 мин (пен).
ГОЛ! 1:2. Иконе, 51 мин.
События матча
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Лилль).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.