Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы невероятно здорово сыграли»

Главный тренер немецкой «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над португальской «Бенфикой» (5:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня было весело. Мы невероятно здорово сыграли, много владели мячом. Сегодня я понял, что с большим количеством болельщиков на трибунах намного веселее. Мы обговорили пропущенные мячи и то, как нам следовало защищаться в этих ситуациях«», - сказал Нагельсманн.