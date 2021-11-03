Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы невероятно здорово сыграли»

Главный тренер немецкой «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над португальской «Бенфикой» (5:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Сегодня было весело. Мы невероятно здорово сыграли, много владели мячом. Сегодня я понял, что с большим количеством болельщиков на трибунах намного веселее. Мы обговорили пропущенные мячи и то, как нам следовало защищаться в этих ситуациях«», - сказал Нагельсманн.
Источник — УЕФА
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