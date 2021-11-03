Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно хорошо сыграть в обороне»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы «горняков» в матче Лиги чемпионов с «Реалом», а также порекомендовал за счет чего украинская команда может зацепиться за очки в Испании.
«В матче с «Реалом» в Мадриде «Шахтеру» будет однозначно тяжело. Сейчас «Реал» показывает неплохой футбол. И эту команду сейчас сложно обыграть. «Реал» сейчас действительно хорош.
За счет чего «Шахтер» может взять очки? В первую очередь, «Шахтеру» нужно хорошо сыграть в обороне. Да, это не самая сильная сторона нашего клуба. Наша сильная сторона – это атака. У нас действительно хорошие атакующие футболисты. Но у «Шахтера» очень большая проблема в защите и в середине поля. В еврокубковых матчах Де Дзерби выбирает такой состав, что у «Шахтера» на поле не хватает отбирающего футболиста. А в матче с «Реалом» самое главное – это не пропустить.
Не знаю, какую тактику Де Дзерби предложит в матче с испанским клубом. Но, я думаю, что надо сыграть как-то очень грамотно в обороне. А у «Шахтера» будет момент в атаке. В этом поединке нужно брать очки. Нужно постараться не пропустить. Нужно взять очки в копилку. Впереди, возможно, у нас моменты будут. Но, если «Шахтер» пропускает первым мяч, ему потом тяжело вернуться в игру. Тогда команда расклеивается, а также не может перестроиться и предложить другую схему.
Поэтому, самое главное, «Шахтеру» нужно сыграть на ноль в обороне. «Горнякам» нужно сыграть очень плотно и очень строго. И тогда у нас появится какой-то шанс», - сказал Воробей.
Напомним, что поединок «Реал» — «Шахтер» начнется 3 ноября в 19:45.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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это и отличает великие клубы от мнительных мальчиков, которым вскружили голову такие многомиллионные контракты...В ШД украинцы чувствуют себя легионерами...
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это и отличает великие клубы от мнительных мальчиков, которым вскружили голову такие многомиллионные контракты...В ШД украинцы чувствуют себя легионерами...
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