Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно хорошо сыграть в обороне»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 03.11.2021 09:40
  • 185 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно хорошо сыграть в обороне»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил шансы «горняков» в матче Лиги чемпионов с «Реалом», а также порекомендовал за счет чего украинская команда может зацепиться за очки в Испании.

«В матче с «Реалом» в Мадриде «Шахтеру» будет однозначно тяжело. Сейчас «Реал» показывает неплохой футбол. И эту команду сейчас сложно обыграть. «Реал» сейчас действительно хорош.

За счет чего «Шахтер» может взять очки? В первую очередь, «Шахтеру» нужно хорошо сыграть в обороне. Да, это не самая сильная сторона нашего клуба. Наша сильная сторона – это атака. У нас действительно хорошие атакующие футболисты. Но у «Шахтера» очень большая проблема в защите и в середине поля. В еврокубковых матчах Де Дзерби выбирает такой состав, что у «Шахтера» на поле не хватает отбирающего футболиста. А в матче с «Реалом» самое главное – это не пропустить.

Не знаю, какую тактику Де Дзерби предложит в матче с испанским клубом. Но, я думаю, что надо сыграть как-то очень грамотно в обороне. А у «Шахтера» будет момент в атаке. В этом поединке нужно брать очки. Нужно постараться не пропустить. Нужно взять очки в копилку. Впереди, возможно, у нас моменты будут. Но, если «Шахтер» пропускает первым мяч, ему потом тяжело вернуться в игру. Тогда команда расклеивается, а также не может перестроиться и предложить другую схему.

Поэтому, самое главное, «Шахтеру» нужно сыграть на ноль в обороне. «Горнякам» нужно сыграть очень плотно и очень строго. И тогда у нас появится какой-то шанс», - сказал Воробей.

Напомним, что поединок «Реал» — «Шахтер» начнется 3 ноября в 19:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 10:52
    0
    victorpolo, 03.11.2021 10:40
    если «Шахтер» пропускает первым мяч, ему потом тяжело вернуться в игру. Тогда команда расклеивается, а также не может перестроиться и предложить другую схему.
    ---------------------------
    это и отличает великие клубы от мнительных мальчиков, которым вскружили голову такие многомиллионные контракты...В ШД украинцы чувствуют себя легионерами...
    в дк украинцы чувствуют себя главными, где результаты???
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    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 10:51
    0
    если на поле не будет кривцова, есть шансы.
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    victorpolo
    victorpolo, 03.11.2021 10:40
    0
    если «Шахтер» пропускает первым мяч, ему потом тяжело вернуться в игру. Тогда команда расклеивается, а также не может перестроиться и предложить другую схему.
    ---------------------------
    это и отличает великие клубы от мнительных мальчиков, которым вскружили голову такие многомиллионные контракты...В ШД украинцы чувствуют себя легионерами...
    Ссылка
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