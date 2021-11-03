Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В прессе много говорят о голах, на нас есть давление»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Наверно не хватило удачи, потому что и моменты были и в обороне неплохо играли, выбегали в контратаки. То, что сказал главный тренер, одним в игре везет, другие делают выводы и двигаются дальше.

Что сказал тренер? После первого тайма в спокойном ритме указал на коррективы, подсказал, как нужно действовать правильно. Вышли и делали, то, о чем он просил, но пропустили гол, где-то не повезло.

Я в прошлый раз говорил, что «Барселона» хорошо прессингует, это делают все. А раньше прессинговали только те, кто в защите, нам было легче выходить из обороны.

Наверное мы зациклились на голах, нужно со свежей головой выходить на поле и думать не о голах, а о набранных очках, если будем так думать, появятся и голы. В прессе много говорят о голах, на нас есть давление.

У нас еще два матча, должны взять максимум очков и выходить из группы (в Лигу Европы прим.)», - сказал Буяльский.