Пауло ДИБАЛА: «Ключевым качеством стало терпение»

Нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над российским «Зенитом» (4:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз. Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным», - сказал Дибала.