Пауло ДИБАЛА: «Ключевым качеством стало терпение»

Форвард «Ювентуса» – о победе над «Зенитом»

  • 03.11.2021 08:47
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Пауло ДИБАЛА: «Ключевым качеством стало терпение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над российским «Зенитом» (4:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз. Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным», - сказал Дибала.

Источник — УЕФА

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