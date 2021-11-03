Роналду установил рекорд Ман Юнайтед в еврокубках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором дубля в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2).

На момент проведения матча Роналду исполнилось 36 лет и 270 дней. Как сообщает Opta, Криштиану — самый возрастной игрок, забивший 2+ гола за «МЮ» в одном еврокубковом матче.

«Манчестер Юнайтед» с 7 очками возглавил группу F. «Аталанта» с 5 очками расположилась на 3-й позиции.