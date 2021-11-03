Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко поучаствовал во всем плохом»

Эксперт высказался о поражении «Динамо» от «Барселоны»

  • 03.11.2021 07:00
  • 2142 просмотра
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко поучаствовал во всем плохом»
© uefa.com. Николай Шапаренко

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло оценил поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Предсказывал, и не без оснований надеялся, на положительный результат для киевлян. Но будем справедливы, «Барса» нас «отвозила». В составе каталонцев сыграли три тинейджера, и даже это нам не помогло. Ну а что наши таланты? Да, ничего. Во многих, я уже давно не наблюдаю, этой «добавленной стоимости». Ремесленники... работу работали. Это пожалуй справедливо сказано о нынешней генерации игроков «Динамо». Не хочу обижать Колю Шапаренко.  Он сегодня поучаствовал во всем плохом,- огромный брак. Проиграть «Барсе» 1:0 не стыдно, только этим мы можем себя утешать», - написал Заховайло в Facebook.

Источник — Facebook

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Василь Максименко
    online
    Василь Максименко, 03.11.2021 07:42
    0
    ...так,кияни дерев"яні,м"яч відскакує як від буратін,в чемпі реально деградують... Шапа,як і всі... щось таке...техніки нуль...
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    Andrey111
    Andrey111, 03.11.2021 07:36
    0
    Правильно сказано, как по В. В. Высокому, спасибо что живой, хорошо что пять не пропустили
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