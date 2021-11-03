Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко поучаствовал во всем плохом»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло оценил поражение киевского «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Предсказывал, и не без оснований надеялся, на положительный результат для киевлян. Но будем справедливы, «Барса» нас «отвозила». В составе каталонцев сыграли три тинейджера, и даже это нам не помогло. Ну а что наши таланты? Да, ничего. Во многих, я уже давно не наблюдаю, этой «добавленной стоимости». Ремесленники... работу работали. Это пожалуй справедливо сказано о нынешней генерации игроков «Динамо». Не хочу обижать Колю Шапаренко. Он сегодня поучаствовал во всем плохом,- огромный брак. Проиграть «Барсе» 1:0 не стыдно, только этим мы можем себя утешать», - написал Заховайло в Facebook.