Оценки матча Динамо – Барселона. Лучшим игроком стал Бускетс

2 ноября в Киеве прошел прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Барселоне» (0:1).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшим игроком матча стал Серхио Бускетс (оценка 7.0). У киевлян выделялся Виктор Цыганков (6.5).
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Барселона» – 0:1:
Замены «Динамо»: Витиньо – 5,0, Тымчик – 5,0, Вербич – 5,5, Леднев – 4,5, Шепелев – 5,0.
Замены «Барселоны»: Дембеле – 6,5, Араухо – б/о, Бальде – б/о.
Источник — Sport.ua
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