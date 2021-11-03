Антон БОЛЬ: «Нейтрализовали козыри Барсы. Результат работы – счет на табло»

Центральный защитник Динамо U-19 Антон Боль провел очередной уверенный поединок в Юношеской лиге УЕФА и помог команде уверенно переиграть «Барселону» U-19 (4:1).

– Определенно, что команда готовилась к матчу с «Барселоной» в плане теории. Удивил ли чем-то соперник?

– Нет, каталонцы сыграли именно так, как мы и ожидали. Это их традиционная игра через контроль мяча, множество передач и т.д. Мы были готовы к этому, разбирали игру соперника, получили установку от тренерского штаба, как нейтрализовать козыри соперника, и выполнили ее полностью. Результат нашей работы – счет на табло.

– «Барселона» чем-то отличалась от действий в первом матче?

– Кардинальных изменений не было, соперник действовал в своей обычной манере. И в первом матче, и сегодня они не отходили от своего стиля игры, к чему мы были готовы.

– Счет на табло кардинально отличается от того, что было в Испании. В чем была основная разница?

– В гостях нас подвела реализация. Не будем забывать о том, что в гостях традиционно сложнее играть, и это повлияло на происходящее на поле. Сегодня хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые гнали команду вперед. Плюс свою роль сыграл быстрый гол. После такого начала соперник начал нервничать, допускать ошибки, а для нас это был противоположный эффект – больше уверенности в своих силах.

– Сложилось впечатление, что «Барселона» была не готова к такому сценарию матча, и когда все пошло под диктовку «Динамо», то соперник не сумел перестроиться...

– «Барсе» сегодня было сложно по ряду причин. Это и наша игра, и погодные условия в которых им было тяжело играть в короткий пас на таком поле. Мы перестроились после испанского матча, адаптировались к условиям поединка и вынудили соперника ошибаться. Для нас этот сценарий игры был лучше, по сравнению с испанским матчем играть было легче.

– Три очка и отличное настроение для всей команды после сегодняшнего матча. Подобные победы добавляют уверенности в своих силах в глобальном плане?

– Мы пока еще ничего не достигли. Команда выиграла очередной матч, но про глобальные выводы и задачи лучше поговорить после заключительного матча группового этапа. Пока рано почивать на лаврах, у нас очень много работы, чтобы сделать еще один шаг вперед.

– Какая победа из трех в группе далась проще всего? Кто из соперников оказался наиболее подготовлен?

– За каждой победой стоит большой труд всей команды, тренерского штаба и персонала команды. Крупные победы – это хорошо, но ничего легкого там не было. Каждый соперник был по-своему сложен, чтобы выиграть, надо было выложиться на все 100 процентов. Что касается содержания игры, то лично мне больше всего понравилась «Барселона».