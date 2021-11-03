КОСТЮК: «Барселона провоцировала. Будем биться за первое место в группе»

Старший тренер «Динамо» U-19 прокомментировал победу над «Барселоной»

  • 03.11.2021 02:42
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КОСТЮК: «Барселона провоцировала. Будем биться за первое место в группе»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал домашнюю победу над «Барселоной» (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

- Игорь Владимирович, поздравляем с фактическим выходом из группы! В этом матче команда сыграла в атаке сильнее, чем в Барселоне?

- Да, мы проанализировали игру в Барселоне и четко понимали, как каталонцы играют, за счет чего создавали моменты. Они используют одну схему, не меняя ее. Немного не разобрались при быстрых переходах – как вы видели, моменты возникали и у наших ворот, но и мы создали достаточное количество голевых эпизодов даже в равных составах.

Что касается динамики игры, то у нас было сегодня больше моментов, чем у соперников. Мы хорошо подготовились, разобрав «Барселону». Ребята молодцы, спасибо им за то, что услышали мои слова перед игрой о мотивации. У них должна быть не только внешняя мотивация, но и внутренняя, которая сегодня была видна на поле, и это принесло результат.

- Как и в первых двух турах ЮЛЧ, «Динамо» сегодня помог быстрый гол. Это было одним из ключевых событий на поле?

- Как и в матче с «Бенфикой», мы насытили середину поля и быстро переходили из обороны в атаку. Учитывая влажное поле, воспользовались ошибками соперника и быстро выходили в атаку, вследствие чего забили быстрый мяч.

- Первый пропущенный мяч в турнире немного вас расстроил?

- Да, складывалось красиво – победы по 4:0. Но тем и прекрасен футбол, что до начала игры никто не понимает, каким будет счет. Интрига сохраняется до финального свистка. Выигрывает тот, кто лучше подготовлен, кто действует организованнее и кому сопутствует удача. В моменте с пропущенным мячом Бенедюк немного ошибся позиционно, но ничего страшного, он сегодня провел очень хороший матч на своей позиции. При этом не хочется умалять достоинств соперников – у них очень хорошие фланги, о чем мы предупреждали. Но один раз не успели, не доиграли.

- Сегодня у Попова вышло забить головой, опередив защитника. Он все-таки услышал ваши слова, как должен действовать в голевых моментах?

- Когда-то же должен был Попов забить свой гол! (улыбается) Кирилл проделал сегодня очень большой объем работы, был полезен команде, хорошо цеплялся за мячи. Вследствие этого ему удалось забить гол и создать еще несколько моментов.

- В начале второго тайма, имея численное преимущество и преимущество в счете, динамовцы удерживали мяч и не шли вперед, но в концовке матча побежали забивать больше. Это уже были эмоции?

- Я попросил ребят, чтобы они организованно и аккуратно играли сзади, добавили в качестве и не рисковали. Чтобы у нас не было необоснованной потери мяча, как в первом тайме.

- Сложилось впечатление, что основной задачей «Барселоны» сегодня было сломать кого-то из наших лидеров. Насколько мешали провокации, симуляции и неспортивная борьба на поле со стороны соперников?

- В футболе любые средства хороши. «Барселона» – эмоциональная команда, которая ведет определенную «работу» с арбитром. Но ребята сегодня молодцы, устояли перед провокациями соперника и довели матч до победы.

- Теперь «Динамо» необходимо вновь переключаться на чемпионат. Молодым футболистам не всегда легко это делать?

- Молодым игрокам пока эмоционально тяжело переключаться. Отдавая эмоции на поле, они не всегда успевают восстанавливаться к играм внутреннего первенства. Мы на пути становления и развития, будем стараться делать так, чтобы они находили мотивацию и на чемпионат.

- Какие слова прозвучали от вас и руководства клуба в раздевалке после игры?

- Все рады, поздравили с победой. Одной ногой мы уже в 1/16 финала, теперь будем биться за первое место в группе.

Источник — ФК Динамо Киев

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