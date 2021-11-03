Первая лига. Лидеры синхронно добыли победы

Обзор 16-го тура Первой лиги

  • 03.11.2021 02:19
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Первая лига. Лидеры синхронно добыли победы
© ФК Оболонь

Минувший тур прошел без серьезных санкций со стороны арбитров: в 8 матчах не было назначено ни одного пенальти и не показано ни одной красной карточки. Что касается желтых карточек, то их было много, особенно рефери их часто показывали в Житомире и в Луцке. Кстати говоря, уже третий тур кряду в Первой лиге нет нулевых ничьих.

«Полесье» и «Нива» расписали мировую 1:1. На гол Янакова гости ответили точным ударом Кисленко. После этой ничьи команды остались в середине турнирной таблицы Первой лиги.

«Волынь» в Луцке уступила «Агробизнесу» со счетом 0:1. Единственное взятие ворот состоялось на 5-й минуте, когда Войтиховский отличился автоголом. Также поединок был ознаменован потасовкой с участием футболистов и тренеров в концовке встречи. Для команды из Волочиска за три тура это уже вторая победа над именитым соперником. Ранее «Агробизнес» в 14-м туре оказался сильнее «Металлиста».

«Кривбассу» удалось взять три очка в непростом поединке против «Олимпика». Криворожане выиграли встречу благодаря голам Рябова и Щедрого. Эта виктория позволила «Кривбассу» с 34 очками закрепиться на втором месте. Также победная серия коллектива из Кривого Рога длится уже три поединка.

В западноукраинском дерби сошлись «Прикарпатье» и «Ужгород». Команда из Ивано-Франковска пропустила первой, но затем после дубля Волошиновича отыгралась и вышла вперед. Сондей своим точным ударом поставил точку в матче, который выиграл «Прикарпатье». «Ужгород» после серии удачных матчей во втором туре кряду проиграл со счетом 1:3, закрепив за собой реноме команды, в поединках с участием которой забивается очень много мячей. На данный момент уже 50 голов (13:37) было забито в играх «Ужгорода» и это больше всего в Первой лиге. 49 голов забито в матчах с участием лидера «Металлиста» (41:8). А вот «Прикарпатье» после победы с 25 очками находится на пятом месте.

«Краматорск» в родных стенах проиграл «Горняку-Спорт» со счетом 0:1. Для команды из Горишних Плавней это вторая виктория кряду. Кстати, «Горняк-Спорт» не проигрывает уже семь матчей кряду. Не зная вкуса поражений, команда Игоря Жабченко с 22 баллами идет уже седьмой в Первой лиге.

В битве аутсайдеров «ВПК-Агро» выиграл у «Кремня» со счетом 2:0 после голов Шевченко и Лепы. Эта победа позволила «агрономам» сравняться по очкам с командой из Кременчуга. Теперь у обоих коллективов по 13 баллов, и они делят 14-15 место.

Снова победила «Оболонь». «Пивовары» в родных пенатах выгрызли победу в поединке с «Подольем». Единственным голом в матче отличился уже на 90+4-й минуте Прокопенко. После этой виктории киевляне комфортно с 30 очками находятся на третьей позиции.

В центральном поединке тура сошлись «Металлист» и «Альянс». Долго на табло в Харькове были нули. Счет был неизменным до моментов, когда Подлепенец на 73 и 83 минутах оставил свои автографы в воротах гостей с Сумской области. Как итог, харьковчане с дублем Евгения победили и набрали очередные три очка в копилку. Теперь «Металлист» с 41 баллом лидирует в Первой лиге. «Альянс» с 26 очками идет четвертым.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 16-й тур

29 октября

«Полесье» - «Нива» - 1:1
Голы: Янаков, 14 – Кисленко, 54.

«Волынь» - «Агробизнес» - 0:1
Гол: Войтиховский, 5 (автогол).

30 октября

«Олимпик» - «Кривбасс» - 0:2
Голы: Рябов, 27, Щедрый, 87.

«Прикарпатье» - «Ужгород» - 3:1
Голы: Волошинович, 44, 53, Сондей, 71 – Хомченко, 18.

31 октября

«Краматорск» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Семка, 20.

«ВПК-Агро» - «Кремень» - 2:0
Голы: Шевченко, 9, Лепа, 20.

«Оболонь» - «Подолье» - 1:0
Гол: Прокопенко, 90+4.

1 ноября

«Металлист» - «Альянс» - 2:0
Голы: Подлепенец, 73, 83.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

Источник — Sport.ua

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