Тренер Барселоны: «Очень важная победа, посвящаем ее Агуэро»

Серхи Бархуан – о матче против «Динамо»

  • 03.11.2021 01:12
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  • 1 комментарий
Тренер Барселоны: «Очень важная победа, посвящаем ее Агуэро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Серхи Бархуан поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (победа 1:0):

«Очень важная для клуба победа. Мы играли достаточно хорошо, спокойно. Во втором тайме мы проявили больше терпения, так и пришла победа.

Такой бомбардир, как Фати, помогает нам продвигаться вперед. Очень важно, чтобы у него были возможности для голевых моментов, мы должны помогать ему в этом. Посвящаем эту победу Агуэро, он скоро поправится, что мы отпразднуем».

Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    online
    alekos59, 03.11.2021 01:25
    0
    Не велика заслуга обыграть зажравшихся мажоров с трясущимися ногами!
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