Тренер Барселоны: «Очень важная победа, посвящаем ее Агуэро»

Главный тренер «Барселоны» Серхи Бархуан поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (победа 1:0):

«Очень важная для клуба победа. Мы играли достаточно хорошо, спокойно. Во втором тайме мы проявили больше терпения, так и пришла победа.

Такой бомбардир, как Фати, помогает нам продвигаться вперед. Очень важно, чтобы у него были возможности для голевых моментов, мы должны помогать ему в этом. Посвящаем эту победу Агуэро, он скоро поправится, что мы отпразднуем».