Реал – Шахтер. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 3-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Команда Роберто Де Дзерби имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место группы D. Две недели назад «горняки» в Киеве проиграли «Реалу» с крупным счетом 0:5.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Мадриде.
Комментатор матча «Реал» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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