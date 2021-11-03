Реал – Шахтер. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Мадриде

  • 03.11.2021 00:46
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Реал – Шахтер. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 3-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда Роберто Де Дзерби имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место группы D. Две недели назад «горняки» в Киеве проиграли «Реалу» с крупным счетом 0:5.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Мадриде.

Комментатор матча «Реал» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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