Реал – Шахтер. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 3-го ноября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Команда Роберто Де Дзерби имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место группы D. Две недели назад «горняки» в Киеве проиграли «Реалу» с крупным счетом 0:5.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Мадриде.

Комментатор матча «Реал» – «Шахтер» – Александр Монзолевский.