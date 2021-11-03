Георгий БУЩАН: «Счет не по игре. Мы расстроены результатом»

Вратарь «Динамо» - о матче против «Барселоны»

  • 03.11.2021 00:28
  • 910 просмотров
  • 8 комментариев
Георгий БУЩАН: «Счет не по игре. Мы расстроены результатом»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Думаю, счет не по игре. У нас было много моментов. Мы расстроены результатом, больше нечего добавить.

В атаке не все получилось. Мы посмотрим и сделаем выводы. Результат не очень. Мы настраивались и играли на победу, это было видно. Хорошая игра была от нас, но, к сожалению, мы проиграли.

Ситуация в группе? Это не конец света. Мы не опускаем руки, мы весной еще можем быть в еврокубках».

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andrei saenko
    andrei saenko, 03.11.2021 00:38
    +6
    Весной в еврокубках? Повеселил.
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 03.11.2021 00:34
    +5
    Да должны были еще пару пропускать
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    Bobyk
    Bobyk, 03.11.2021 00:56
    +4
    Нічого страшного. На Вересах і Минаях відіграєтесь.
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    Lion
    Lion, 03.11.2021 00:45
    +3
    Счёт на табло!!!
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    alekos59
    online
    alekos59, 03.11.2021 01:23
    +2
    В ...опе вы глубокой а не в кубках, позор нации !!!
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    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 03.11.2021 00:58
    +2
    К сожалению, Жора, УПЛ.
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 03.11.2021 01:05
    +1
    Не переживай ,пенальти в ворота соперников в УПЛ вам ставить будут
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    Bibenco
    Bibenco, 03.11.2021 02:00
    0
    Вжарите кротов в ЧУ и кубке, всё просим
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