Георгий БУЩАН: «Счет не по игре. Мы расстроены результатом»

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (поражение 0:1):

«Думаю, счет не по игре. У нас было много моментов. Мы расстроены результатом, больше нечего добавить.

В атаке не все получилось. Мы посмотрим и сделаем выводы. Результат не очень. Мы настраивались и играли на победу, это было видно. Хорошая игра была от нас, но, к сожалению, мы проиграли.

Ситуация в группе? Это не конец света. Мы не опускаем руки, мы весной еще можем быть в еврокубках».