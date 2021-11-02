ВИДЕО. Пробил под перекладину. Ансу Фати открыл счет для Барселоны в Киеве

Каталонская команда забила гол на 70-й минуте матча Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 23:41
  • 2146 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пробил под перекладину. Ансу Фати открыл счет для Барселоны в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

2 ноября в 22:00 в Киеве проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и Барселона».

Каталонская команда открыла счет на 70-й минуте матча. Ансу Фати точно пробил под перекладину после прострела с правого фланга атаки команды гостей.

ГОЛ! 0:1. Ансу Фати, 70 мин.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _+_
    online
    _+_, 03.11.2021 00:25
    0
    Если бы Жора прыгнул вверх, то ему мяч бы попал в лоб. А он присел, как и Пятов, с руками вверх. Но просто иначе человек не может собраться мышцами для отражения удара в упор.
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