Вольфсбург
2 : 1
Зальцбург
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – РБ Зальцбург – 2:1. Шедевр со штрафного. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 22:20
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Вольфсбург – РБ Зальцбург – 2:1. Шедевр со штрафного. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил РБ «Зальцбург» (2:1). У хозяев отличились Боте Баку и Лукас Нмеча, а у гостей забил Максимилиан Вебер.

Лига чемпионов

Группа G. 4-й тур

«Вольфсбург» (Германия) – РБ «Зальцбург» (Австрия) – 2:1

Голы: Боте Баку, 3, Лукас Нмеча, 60 – Максимилиан Вебер, 30.

ГОЛ! 1:0. Боте Баку, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Максимилиан Вебер, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Лукас Нмеча, 60 мин. 

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Вольфсбург).
30' ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Вёбер (Зальцбург).
4' ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Вольфсбург).

Источник — Sport.ua

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