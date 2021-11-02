Вольфсбург – РБ Зальцбург – 2:1. Шедевр со штрафного. Видео голов и обзор

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил РБ «Зальцбург» (2:1). У хозяев отличились Боте Баку и Лукас Нмеча, а у гостей забил Максимилиан Вебер.
Лига чемпионов
Группа G. 4-й тур
«Вольфсбург» (Германия) – РБ «Зальцбург» (Австрия) – 2:1
Голы: Боте Баку, 3, Лукас Нмеча, 60 – Максимилиан Вебер, 30.
ГОЛ! 1:0. Боте Баку, 3 мин.
ГОЛ! 1:1. Максимилиан Вебер, 30 мин.
ГОЛ! 2:1. Лукас Нмеча, 60 мин.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Вольфсбург).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Вёбер (Зальцбург).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Боте Баку (Вольфсбург).
Источник — Sport.ua
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