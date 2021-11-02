Вольфсбург
2 : 1
Зальцбург
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург переиграл РБ Зальцбург и вышел на второе место группы G

Австрийский клуб имеет 7 очков и лидирует в этом квартете

  • 02.11.2021 21:43
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Вольфсбург переиграл РБ Зальцбург и вышел на второе место группы G
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил РБ «Зальцбург» (2:1).

У хозяев отличились Боте Баку и Лукас Нмеча, а у гостей забил Максимилиан Вебер.

Австрийский клуб имеет 7 очков и лидирует в группе G. «Вольфсбурга» набрал 5 баллов и вышел на 2-ю позицию.

Лига чемпионов

Группа G. 4-й тур

«Вольфсбург» (Германия) – РБ «Зальцбург» (Австрия) – 2:1

Голы: Боте Баку, 3, Лукас Нмеча, 60 – Максимилиан Вебер, 30.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 73), Баку, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Штеффен, 73), Вранкс (Мбабу, 82), Вегхорст (Лукебакио, 63), Л.Нмеча.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кьергор, 89), Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Адаму, 78), Окафор, Адейеми (Шешко, 63).

Предупреждения: Вегхорст, 28. Брукс, 68. Л.Нмеча, 83. Ульмер, 87.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

2 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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