Вольфсбург переиграл РБ Зальцбург и вышел на второе место группы G

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» победил РБ «Зальцбург» (2:1).
У хозяев отличились Боте Баку и Лукас Нмеча, а у гостей забил Максимилиан Вебер.
Австрийский клуб имеет 7 очков и лидирует в группе G. «Вольфсбурга» набрал 5 баллов и вышел на 2-ю позицию.
Лига чемпионов
Группа G. 4-й тур
«Вольфсбург» (Германия) – РБ «Зальцбург» (Австрия) – 2:1
Голы: Боте Баку, 3, Лукас Нмеча, 60 – Максимилиан Вебер, 30.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 73), Баку, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Штеффен, 73), Вранкс (Мбабу, 82), Вегхорст (Лукебакио, 63), Л.Нмеча.
«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кьергор, 89), Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Адаму, 78), Окафор, Адейеми (Шешко, 63).
Предупреждения: Вегхорст, 28. Брукс, 68. Л.Нмеча, 83. Ульмер, 87.
Судья: Артур Диаш (Португалия).
2 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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