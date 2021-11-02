Защитник Реала назвал главную проблему Лунина

Дани Карвахаль – о положении украинского голкипера в команде

  • 02.11.2021 22:04
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Защитник Реала назвал главную проблему Лунина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» рассказал о том, почему украинский голкипер Андрей Лунин не получает игровой практки в «Реале»:

«Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами.

Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира, Тибо Куртуа. Поэтому он не так часто играет».

Источник — Трибуна

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