Защитник Реала назвал главную проблему Лунина

Защитник «Реала» Дани Карвахаль накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» рассказал о том, почему украинский голкипер Андрей Лунин не получает игровой практки в «Реале»:

«Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами.

Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира, Тибо Куртуа. Поэтому он не так часто играет».