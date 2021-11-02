2 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют « Бавария» и «Бенфика».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Баварии
🚨 JÁ HÁ ONZE! 🚨#FCBSLB #UCL #EPluribusUnum pic.twitter.com/ZrFyYPhBnY— SL Benfica (@SLBenfica) November 2, 2021
⭐ Tonight's Champions League XI ⭐#FCBSLB #packmas #UCL pic.twitter.com/Hp9I7C3JJT— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 2, 2021
Источник — Sport.ua
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