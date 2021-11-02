Элина СВИТОЛИНА: «Звезда»? Такие награды имеют большое значение»

Украинская теннисистка – об открытии персональной «звезды» в Киеве

  • 02.11.2021 21:05
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Элина СВИТОЛИНА: «Звезда»? Такие награды имеют большое значение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина у себя в Инстаграме прокомментировала открытие своей «звезды» на «площади звезд» в Киеве:

«Сегодня был невероятный день. Имела честь получить государственную награду - Орден Княгини Ольги III степени и присутствовать на открытии своей звезды на Площади звезд в Киеве.

Такие знаки отличия для нас, спортсменов, имеют большое значение. Это мотивация, благодарность и уверенность.

Я благодарна своей семье, команде и болельщикам и счастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

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