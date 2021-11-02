Элина СВИТОЛИНА: «Звезда»? Такие награды имеют большое значение»

Украинская теннисистка Элина Свитолина у себя в Инстаграме прокомментировала открытие своей «звезды» на «площади звезд» в Киеве:

«Сегодня был невероятный день. Имела честь получить государственную награду - Орден Княгини Ольги III степени и присутствовать на открытии своей звезды на Площади звезд в Киеве.

Такие знаки отличия для нас, спортсменов, имеют большое значение. Это мотивация, благодарность и уверенность.

Я благодарна своей семье, команде и болельщикам и счастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину».