ФОТО. В Киеве появилась «звезда» Элины Свитолиной

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в открытии своей «звезды» на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.
Также во время церемонии состоялось вручение Элине президентской награды — Ордена княгини Ольги III степени.
Ранее своих «звезд» удостоились такие украинские спортсмены, как Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Юлия Левченко, Дарья Билодид и другие.
Источник — Instagram
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