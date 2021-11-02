ФОТО. В Киеве появилась «звезда» Элины Свитолиной

Также украинской теннисистке вручили Орден княгини Ольги III степени

  • 02.11.2021 15:09
  • 838 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. В Киеве появилась «звезда» Элины Свитолиной
© Instagram. Элина Свитолина

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в открытии своей «звезды» на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве. 

Также во время церемонии состоялось вручение Элине президентской награды — Ордена княгини Ольги III степени.

Ранее своих «звезд» удостоились такие украинские спортсмены, как Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Юлия Левченко, Дарья Билодид и другие.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    Disiny7, 02.11.2021 15:19
    +4
    Ну, что-же заслужила, уж явно достойна не меньше Левченко.
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    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 02.11.2021 15:52
    0
    Чем заслужила? Посредственная спортсменка .
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