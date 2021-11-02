ФОТО. В Киеве появилась «звезда» Элины Свитолиной

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в открытии своей «звезды» на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.

Также во время церемонии состоялось вручение Элине президентской награды — Ордена княгини Ольги III степени.

Ранее своих «звезд» удостоились такие украинские спортсмены, как Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Юлия Левченко, Дарья Билодид и другие.