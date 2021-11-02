Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Де Дзерби идея красивого футбола, успех придет»

Наставник «Реала» - о матче против «Шахтера»

  • 02.11.2021 20:44
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Де Дзерби идея красивого футбола, успех придет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (3 ноября):

«Наша команда на хорошем уровне, мы довольны. Команда понимает, что такое завтрашний матч. Мы уже играли с «Шахтером» 15 дней назад, хорошо их знаем. Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд.

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал «Сассуоло», продолжает это делать и в «Шахтере». У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого тренера идея красивого футбола».

Источник — Трибуна

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