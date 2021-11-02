Сергей НАЗАРЕНКО: «У Динамо больше шансов на победу над Барселоной»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от поединка «Динамо» — «Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что режиссура сегодняшнего поединка не будет особенно отличаться от предыдущих баталий с участием этих команд. Да, у «Барселоны» существенные кадровые проблемы, однако у нее хватает исполнителей, которые «на ты» с мячом. Вот почему это позволит каталонцам не изменять своему игровому стилю.

Кстати, я бы не стал переоценивать значение отсутствия у руля «Барселоны» главного тренера. А может, наоборот, это только послужит дополнительным стимулом сплотиться и доказать в Киеве случайность последних неудач.

Хотя пусть каталонцы сами разбираются со своими проблемами. Сегодня я оцениваю выше шансы на победу у киевлян. Очень много будет зависеть от того, как они будут дорожить голевыми моментами. Также хозяевам ощутимые дивиденды могут принести домашние заготовки при стандартных положениях. Тем более, что у «Барселоны» отсутствует гренадер Жирар Пике, мастерски играющий на «втором этаже». Будет интересно, ведь уже близка развязка в групповом турнире», — считает Назаренко.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.