ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Уважаю работу Симеоне. У него сильная команда»

Наставник «Ливерпуля» готовится к поединку с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов

  • 02.11.2021 17:59
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Уважаю работу Симеоне. У него сильная команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от поединка с мадридским «Атлетико» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Также Клопп поделился мнением о наставнике «матрасников» Диего Симеоне, который отказался подать ему руку после минувшего матча.

«Я уважаю то, что делает Диего, уважаю его работу. Мы не знакомы лично. Могу оценить только профессиональную деятельность. То, что он делает в «Атлетико», заслуживает уважения. У него очень сильная команда. В каждом сезоне она занимает высокие позиции. Это впечатляет.

Если говорить о рукопожатии… Я не знал о его отношении к рукопожатиям. Симеоне ушел, а я помахал в его сторону. Я считаю, что этого делать не стоило. Я считаю, что мы оба — эмоциональные тренеры», — сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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