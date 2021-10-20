ВИДЕО. Реакция Клоппа на отказ Симеоне от рукопожатия

Одно из самых интересных противостояний тура Лиги чемпионов случилось в Мадриде, где «Атлетико» принимал «Ливерпуль».
Команды не разочаровали болельщиков и выдали отличную битву, которую выиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча.
Источник — Sport.ua
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