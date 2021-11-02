Александр АЛИЕВ: «Где лидеры Динамо? Где Цыганков?»

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от предстоящего матча киевлян с «Барселоной» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом матче в Испании у «Динамо» не было шансов. Только во втором тайме начало что-то более-менее чуть-чуть получаться, два паса связываться. А в первом били по аутам. Это не футбол киевского «Динамо», и никаких отговорок тут быть не может. У «Барселоны» тоже молодая команда, и если ты выходишь в Лиге чемпионов на поле, надо показывать высокий уровень, и тебе ничего должно мешать.

Как показали матчи, бодаться с грандами нам еще очень рано. Это видно невооруженным глазом.

После первых туров Лиги чемпионов убедился, что нашим представителям в Лиге чемпионов лучше играть в Лиге Европы. И все. В Лигу чемпионов лезть не надо, там действительно играют большие гранды, а нам еще рано. В Европе тоже играют молодые, но они показывают уровень, играют в своих клубах уже на первых ролях, а мы постоянно киваем на нашу молодежь.

Шансы на выход из группы — не главное. Главное — достойно играть, давать бой, чтобы нравилось зрителям, тренеру, президенту клуба. Где наши лидеры, которых так превозносили? Где Цыганков? Вот тут картинка в Лиге чемпионов показывает, какой ты футболист, и что из себя представляешь. Все видно невооруженным глазом. Не в обиду ребятам, но в Испании только Георгий Бущан соответствовал уровню Лиги чемпионов. Если бы не он, счет был бы больше, чем 0:1.

Важно, чтобы ребята тоже понимали, на каком уровне они играют. Что касается киевского матча с «Барселоной», то с каталонцами можно играть. Все умеют. Не знаю, что на них повлияло в Испании, что не получалось. Видимо, такой уровень команды.

Проблема в «Динамо» с нападающими? Это не отговорка для такого клуба. На каждую позицию должно быть по 2-3 футболиста. Та же «Барселона», бывало, играла без нападающих. Но давала результат. Поэтому отговорок быть не может. Надо выходить в Киеве на поле, сделав правильные выводы, и понимать, на каком уровне ты играешь и какого уровня хочешь достичь», — считает Алиев.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.