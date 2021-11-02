Лионель МЕССИ: «Хотел бы вернуться в Барселону и работать директором»

Форвард ПСЖ Лионель Месси после завершения карьеры готов остаться в футболе, чтобы работать функционером. Возможно, в «Барселоне».

«Я не знаю, где я буду работать после завершения карьеры - в «Барселоне» или где-то еще. Хотя мне бы хотелось вернуться в свой клуб и помочь ему. На каком-то этапе я бы хотел стать спортивным директором «Барселоны». Я люблю этот клуб, эту команду и город».

«После завершения карьеры мы вернемся туда жить, и я надеюсь быть полезным клубу в какой-то должности», - сказал Месси.

Ранее Лионель рассказал о том, просили ли его играть за «Барселону» бесплатно.