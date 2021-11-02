Лионель МЕССИ: «Хотел бы вернуться в Барселону и работать директором»

Аргентинец хочет быть футбольным функционером

  • 02.11.2021 17:11
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  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Хотел бы вернуться в Барселону и работать директором»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Лионель Месси после завершения карьеры готов остаться в футболе, чтобы работать функционером. Возможно, в «Барселоне».

«Я не знаю, где я буду работать после завершения карьеры - в «Барселоне» или где-то еще. Хотя мне бы хотелось вернуться в свой клуб и помочь ему. На каком-то этапе я бы хотел стать спортивным директором «Барселоны». Я люблю этот клуб, эту команду и город».

«После завершения карьеры мы вернемся туда жить, и я надеюсь быть полезным клубу в какой-то должности», - сказал Месси.

Ранее Лионель рассказал о том, просили ли его играть за «Барселону» бесплатно.

Источник — BBC

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bohdan
    online
    Bohdan, 02.11.2021 17:21
    -1
    Відразу хотів би працювати директором, Треба починати з низів, набиратись досвіду і рухатись вверх.
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