МЕССИ: «Барселона не просила играть бесплатно. Меня обидели эти слова»

Форвард ПСЖ Лионель Месси остался недоволен словами президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который недавно заявил, что игрок мог остаться в команде, если бы согласился выступать бесплатно.

«Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я хотел остаться. И никто в клубе не просил меня играть бесплатно. Меня попросили согласиться на снижение зарплаты на 50%. Я согласился, потому что хотел помочь клубу и остаться».

«Слова президента мне кажутся неуместными. Меня это обидело», - сказал Месси.