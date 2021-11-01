МЕССИ: «Барселона не просила играть бесплатно. Меня обидели эти слова»

Игрок разочарован высказываниями президента

  • 01.11.2021 19:50
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  • 1 комментарий
МЕССИ: «Барселона не просила играть бесплатно. Меня обидели эти слова»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Лионель Месси остался недоволен словами президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который недавно заявил, что игрок мог остаться в команде, если бы согласился выступать бесплатно.

«Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я хотел остаться. И никто в клубе не просил меня играть бесплатно. Меня попросили согласиться на снижение зарплаты на 50%. Я согласился, потому что хотел помочь клубу и остаться».

«Слова президента мне кажутся неуместными. Меня это обидело», - сказал Месси.

Источник — Marca

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 01.11.2021 20:50
    0
    Лапорта еще тот ueban.
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