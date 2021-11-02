В FARE призвали наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-общества

Форвард «Динамо» может пострадать за длинный язык

  • 02.11.2021 17:17
  • 2353 просмотра
  • 28 комментариев
В FARE призвали наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-общества
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала слова нападающего «Динамо» Артем Беседина о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», - сообщили в FARE.

Читайте также: Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»

Источник — Спорт-Экспресс

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 17:27
    +6
    Источник — Спорт-Экспресс.ру.
    13:22 Губерниев: «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к»
    14:06 В Госдуме считают, что у футболиста из Украины могут быть проблемы из-за жесткого высказывания о ЛГБТ
    14:35 В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосeксуалистах: «Рекомендуем пройти курс о разнообразии»
    Быстро там скабеевы подсуетились, хотя у самих гомофобия цветет и пахнет, лицемерие во всей красе.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 02.11.2021 17:29
    +3
    Другой реакции и не ожидал.
    Как эти 3.14 предсказуемы.
    Ссылка
    Fender
    Fender, 02.11.2021 17:52
    +2
    Пид****ы призвали наказать Беседина за то что он их обозвал пид*****и? Мир сошел с ума.
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    Max123
    Max123, 02.11.2021 17:50
    +2
    А как же демократия? Или свобода слова только для 3.14-х?
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    maverik
    maverik, 02.11.2021 17:48
    +2
    Голубятню разворошили,петушки запели ,берегите рабочее место ,разорвёт.Пошел КАМИНГ-АУТ среди подписчиков сайта)))
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    Andy_P
    Andy_P, 02.11.2021 17:39
    +2
    Не ожидал, что на спортивном сайте появится 3,14дор и будет топить за своих Мне абсолютно пох, кто в какую дырку долбится, но когда это выставляют напоказ и ещё и воинственно оберегают - это отвратно.
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    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 02.11.2021 17:33 (изменен)
    +2
    belerilf1, 02.11.2021 17:32
    откуда ты знаешь что там с точки зрения бога, ты что с ним на короткой ноге общаешься, клоун.
    Клоун ти ! Бо не читаєш Святе Письмо!
    Та ти мабуть теж збочинець!
    У Святому Письмі чітко написано що такі люди Царства Божого не наслідують і участь їхня у озері вогняному! Почитай про Содом і Гомору!
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    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 17:30
    +2
    а когда он успел высказаться о лгбт, я только бутка читал.
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    Dreifus
    Dreifus, 02.11.2021 17:30
    +2
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 17:27
    Источник — Спорт-Экспресс.ру.
    13:22 Губерниев: «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к»
    14:06 В Госдуме считают, что у футболиста из Украины могут быть проблемы из-за жесткого высказывания о ЛГБТ
    14:35 В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосeксуалистах: «Рекомендуем пройти курс о разнообразии»
    Быстро там скабеевы подсуетились, хотя у самих гомофобия цветет и пахнет, лицемерие во всей красе.
    Какие широкие познания в РосСМИ. Мониторишь?
    Какая нам вообще разница, что там пишут?
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    Gold11
    online
    Gold11, 02.11.2021 17:30
    +2
    Підар підара завжди буде захищати. Фара вообще ох...ла. Пацан сказав те. про що він думає і як вважає. а що він повинен сказати, що мені подобається як пацани х..ї друг другу смокчуть? Оце зашквар.
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    Andy_P
    Andy_P, 02.11.2021 17:52 (изменен)
    +1
    firstromario, 02.11.2021 17:51
    коли кожен сам для себе "рішає", то приходить якийсь баран до влади і "рішає" що буде садити і вбивати всіх хто йому не подобається. не так мораль має будуватись. якщо дії людей не мають негативних наслідків для оточення то можуть робити собі що хочуть.

    а якщо ти віриш що когось можна "зробити" геєм то я взагалі не знаю про що з тобою можна говорити.
    Плохо читаешь? Мне всё равно, что там у кого, но агрессивные публичные требования извинений за высказанную точку зрения - это слишком. Каждый имеет право говорить то, что думает. Мне лично пох, но от п.. иков я стараюсь дистанцироваться - брезгую. Потребуйте и у меня извинений
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    Lion
    Lion, 02.11.2021 17:38
    +1
    Хоть в одном с Бесединым согласен!
    Молодец что не побоялся таких высказываний!!!
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    maverik
    maverik, 02.11.2021 17:36
    +1
    Радужные если тащитесь от такого ,долбитесь во все щели но по норам , не пропагандируйте что это нормально ,это не может быть НОРМАЛЬНО !!!
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 17:36 (изменен)
    +1
    Dreifus, 02.11.2021 17:30
    Какие широкие познания в РосСМИ. Мониторишь?
    Какая нам вообще разница, что там пишут?
    Объясню для самых глупых. В конце статьи есть ссылочка откуда это взято, по тегу Беседин еще 20 новостей за сегодня найдешь у них. Я взял только избранное. Мне не нужно, мониторить российские СМИ, за 8 лет войны уже каждый знает как работает их пропаганда.
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    Westwood.
    Westwood., 02.11.2021 17:32
    +1
    он сказал правду
    из за того что на это не обращали внимание это стало нормальным в наше время
    ЛгТБ пусть живут среди своего общества среди нормальных им места нет
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    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 02.11.2021 17:31 (изменен)
    +1
    Повністю підтримую Артема! Навіть з точки зору Бога їх (ЛГБТ) не повинно бути на землі!
    Збоченці!
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    Andy_P
    Andy_P, 02.11.2021 17:57
    0
    firstromario, 02.11.2021 17:51
    коли кожен сам для себе "рішає", то приходить якийсь баран до влади і "рішає" що буде садити і вбивати всіх хто йому не подобається. не так мораль має будуватись. якщо дії людей не мають негативних наслідків для оточення то можуть робити собі що хочуть.

    а якщо ти віриш що когось можна "зробити" геєм то я взагалі не знаю про що з тобою можна говорити.
    Тебя несёт куда-то не туда. То "влада", то "зробыты" геем... Это к чему? Мы ведь обсуждаем право высказывать своё мнение Бесединым, а не расстрелы геев Гитлером?
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    Andy_P
    Andy_P, 02.11.2021 17:47
    0
    Johnny_B, 02.11.2021 17:39
    А решать кто нормальный, а кто нет - ты будешь, клоун?
    Каждый для себя решает - кто нормальный, кто-нет. В итоге складывается общественное мнение. Есть какие-то отдельные девиации, их малочисленные носители не должны обижаться и истерить, услышав мнение других.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 02.11.2021 17:36
    0
    belerilf1, 02.11.2021 17:31
    а какая ещё должна быть реакция, одобрение?
    Терпимость и уважение к чужому мнению.
    То к чему они сами призывают.
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    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 17:31
    0
    xvalenok02, 02.11.2021 17:29
    Другой реакции и не ожидал.
    Как эти 3.14 предсказуемы.
    а какая ещё должна быть реакция, одобрение?
    Ссылка
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