В FARE призвали наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-общества

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала слова нападающего «Динамо» Артем Беседина о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», - сообщили в FARE.

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