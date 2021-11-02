В FARE призвали наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-общества

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала слова нападающего «Динамо» Артем Беседина о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.
Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», - сообщили в FARE.
Читайте также: Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»
Источник — Спорт-Экспресс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
13:22 Губерниев: «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к»
14:06 В Госдуме считают, что у футболиста из Украины могут быть проблемы из-за жесткого высказывания о ЛГБТ
14:35 В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосeксуалистах: «Рекомендуем пройти курс о разнообразии»
Быстро там скабеевы подсуетились, хотя у самих гомофобия цветет и пахнет, лицемерие во всей красе.
Как эти 3.14 предсказуемы.
Та ти мабуть теж збочинець!
У Святому Письмі чітко написано що такі люди Царства Божого не наслідують і участь їхня у озері вогняному! Почитай про Содом і Гомору!
13:22 Губерниев: «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к»
14:06 В Госдуме считают, что у футболиста из Украины могут быть проблемы из-за жесткого высказывания о ЛГБТ
14:35 В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосeксуалистах: «Рекомендуем пройти курс о разнообразии»
Быстро там скабеевы подсуетились, хотя у самих гомофобия цветет и пахнет, лицемерие во всей красе.
Какая нам вообще разница, что там пишут?
а якщо ти віриш що когось можна "зробити" геєм то я взагалі не знаю про що з тобою можна говорити.
Молодец что не побоялся таких высказываний!!!
Какая нам вообще разница, что там пишут?
из за того что на это не обращали внимание это стало нормальным в наше время
ЛгТБ пусть живут среди своего общества среди нормальных им места нет
Збоченці!
а якщо ти віриш що когось можна "зробити" геєм то я взагалі не знаю про що з тобою можна говорити.
То к чему они сами призывают.
Как эти 3.14 предсказуемы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.