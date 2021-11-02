Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»

Нападающий киевского «Динамо» объяснил свою позицию

  • 02.11.2021 12:20
  • 2927 просмотров
  • 25 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, почему он не поддерживает проведение гей-парадов.
 
- Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании... Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.
 
Эти клубы, флаги, ходят за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в. Если мальчик с мальчиком идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?
 
- А если это папа и сын?
- И десна вылизывают друг другу? Я что п******а от нормального отличить не могу?, – сказал Беседин.

Ранее Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник.

Источник — Отдушивдушу

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 12:24
    +9
    Ну быть не должно конечно, но шо уж делать с теми шо есть расстрелять?
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 02.11.2021 12:44
    +5
    Позиция принципиальная. Уважуха
    , что такая есть
    Вот только он должен понимать, что дорога в западные клубы ему закрыта.
    Да и согласно европейских ценностей в нашей стране многие его осудят.
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    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 02.11.2021 12:58
    +4
    Артем Дима футболист, 02.11.2021 12:52
    А на таких так беседен смотреть можна? А на таких как суркис он смотреть может? как медведчук и прочая динамовская рускомировская тусовка. А на фан сектор свой он может смотреть ? И детям разрешит? Так у него в команде всегда были чёрнокожие. Те тоже гонят?
    До чого тут темнокожі?
    Те що людина народилась якоїсь раси , так вона не вибирала. А геями і лесбіянками я так думаю не народжуються. Це вибір тих особин....
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    bullyUA
    bullyUA, 02.11.2021 12:29
    +4
    Alex86 1, 02.11.2021 12:24
    Ну быть не должно конечно, но шо уж делать с теми шо есть расстрелять?
    Гитлер расстреливал и геев и сумасшедших. Не помогло. После войны и тех и других было ровно столько, сколько и до войны.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
    Андрей Абзонь, 02.11.2021 13:08
    +3
    Сразу видно, лицо не обезображено интеллектом.
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    lenares85
    lenares85, 02.11.2021 12:51
    +3
    Так и лечился бы тут, какого поехал в гейскую Европу если ему противно
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
    Андрей Абзонь, 02.11.2021 13:26
    +2
    Вадим Кузьменко, 02.11.2021 13:24
    Лечить
    Зачем? Можно же сразу в печь всех тех кто от Вас отличается.
    Ссылка
    icebeer
    icebeer, 02.11.2021 13:06
    +2
    lenares85, 02.11.2021 12:59
    В Европе из-за непродородных грунтов, часто используют гормональные препараты роста для растений. По этому возникают разные гормональные сбои у людей и так много геев.И невозможно им что то запрещать так как их множество, нужна гос политика по запрету использования гормональных препаратов.
    Это у тебя полное отсутствие не гормонов,а мозга,такую чушь нести.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 02.11.2021 13:04
    +1
    Alex Danchenko, 02.11.2021 12:56
    Ви там у трьох з одного акку пишите, Артёмка, Дімка і футболіст?
    Бо судячи з того брєду що написаний, кожен по одному слову пише.
    Гном, ты такой классный ,а как теперь мы с тобой после этих слов Артёмки
    Давай наш марш ЛГБТ устроим ?
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 13:03
    +1
    vitaha33, 02.11.2021 12:28
    Нє, розстрілювали скоро будуть невакцинованих, а голубих будуть твоєму синові в приклад ставити, як норму поведінки. Те, що зараз твориться у світі - повний маразм. Готові на коліна ставати перед пєдіками, захищаючи їх права, зато бес аусвайса в торговий центр не зайти...
    Мне безусловно поф на все эти лгбт движухи и прочее, но на х это популяризировать и парады проводить (воевали шо ли?) ... хз.
    Точно так же реальный расизм исходит как раз от темнокожих. Попробуй в Йоханнесбург сунутся - прирежут и это не приувеличение и ничего, ни кто даже не говорит об этом.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 02.11.2021 12:52
    +1
    А на таких так беседен смотреть можна? А на таких как суркис он смотреть может? как медведчук и прочая динамовская рускомировская тусовка. А на фан сектор свой он может смотреть ? И детям разрешит? Так у него в команде всегда были чёрнокожие. Те тоже гонят?
    Ссылка
    msv
    online
    msv, 02.11.2021 12:46
    +1
    не думал, что он пидор. в плохом смысле слова.
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 02.11.2021 13:00
    0
    А вот и триста первый спартанец! Это же в Спарте не таких бросали в пропасть?
    Мне чужды радужные и другие, но пусть у себя дома всякой фигнёй занимаются, и там же машут флагами.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 12:56
    0
    Артем Дима футболист, 02.11.2021 12:52
    А на таких так беседен смотреть можна? А на таких как суркис он смотреть может? как медведчук и прочая динамовская рускомировская тусовка. А на фан сектор свой он может смотреть ? И детям разрешит? Так у него в команде всегда были чёрнокожие. Те тоже гонят?
    Ви там у трьох з одного акку пишите, Артёмка, Дімка і футболіст?
    Бо судячи з того брєду що написаний, кожен по одному слову пише.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 02.11.2021 12:41
    0
    Так ты Артемка играешь в команде п*****сов
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 02.11.2021 13:30
    -1
    Бревно оно такое...
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 02.11.2021 12:28
    -1
    Alex86 1, 02.11.2021 12:24
    Ну быть не должно конечно, но шо уж делать с теми шо есть расстрелять?
    Нє, розстрілювали скоро будуть невакцинованих, а голубих будуть твоєму синові в приклад ставити, як норму поведінки. Те, що зараз твориться у світі - повний маразм. Готові на коліна ставати перед пєдіками, захищаючи їх права, зато бес аусвайса в торговий центр не зайти...
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 02.11.2021 13:24
    -2
    Alex86 1, 02.11.2021 12:24
    Ну быть не должно конечно, но шо уж делать с теми шо есть расстрелять?
    Лечить
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 02.11.2021 13:23
    -2
    💯%они нетрадиционной ориентации это болезнь . Там явно с головой не лады .
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 02.11.2021 12:59
    -2
    В Европе из-за непродородных грунтов, часто используют гормональные препараты роста для растений. По этому возникают разные гормональные сбои у людей и так много геев.И невозможно им что то запрещать так как их множество, нужна гос политика по запрету использования гормональных препаратов.
    Ссылка
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