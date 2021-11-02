Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, почему он не поддерживает проведение гей-парадов.



- Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании... Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.



Эти клубы, флаги, ходят за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в. Если мальчик с мальчиком идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?



- А если это папа и сын?

- И десна вылизывают друг другу? Я что п******а от нормального отличить не могу?, – сказал Беседин.

Ранее Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник.