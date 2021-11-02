Артем БЕСЕДИН: «Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть»

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, почему он не поддерживает проведение гей-парадов.
- Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании... Реально, люди гонят. У нас все по-божески в этом плане, а там их куча.
Эти клубы, флаги, ходят за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в. Если мальчик с мальчиком идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?
- А если это папа и сын?
- И десна вылизывают друг другу? Я что п******а от нормального отличить не могу?, – сказал Беседин.
Ранее Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник.
Источник — Отдушивдушу
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, что такая есть
Вот только он должен понимать, что дорога в западные клубы ему закрыта.
Да и согласно европейских ценностей в нашей стране многие его осудят.
Те що людина народилась якоїсь раси , так вона не вибирала. А геями і лесбіянками я так думаю не народжуються. Це вибір тих особин....
Бо судячи з того брєду що написаний, кожен по одному слову пише.
Давай наш марш ЛГБТ устроим ?
Точно так же реальный расизм исходит как раз от темнокожих. Попробуй в Йоханнесбург сунутся - прирежут и это не приувеличение и ничего, ни кто даже не говорит об этом.
Мне чужды радужные и другие, но пусть у себя дома всякой фигнёй занимаются, и там же машут флагами.
Бо судячи з того брєду що написаний, кожен по одному слову пише.
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