Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник

Артем признался, что даже не знал о факте съемки

  • 02.11.2021 11:46
  • 1027 просмотров
  • 5 комментариев
Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал скандальное видео, на котором его бьет какой-то гопник.
 
«Я был молодым пацаном, были какие-то возможности, девочки, еще что-то. Собирался лететь в Доминикану, пришли какие-то невменяемые ребята к этим девочкам. Я спрашиваю: «А чего они сюда пришли?». Вот на этом фоне и произошла эта стычка. Эти моменты я бы убрал из своей жизни. Я это делал из-за того, что на тот момент не хватало мозгов. 
 
Узнал, что меня тогда снимали спустя четыре года, когда вышло видео. Получается, что они заранее скооперировались, начали снимать на видео... Я даже удар толком не видел. Если бы хотя бы 1 на 1, чтобы я еще мог что-то сделать.
 
Молодой пацан был, 18-19 лет. Меня набрал президент и спросил, когда это было. В такие ситуации лучше не влазить, потому что это никому не нужно», – сказал Беседин. 

То самое видео можно посмотреть на Youtube

Источник — Отдушивдушу

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 12:05
    0
    Игорь Нестеренко, 02.11.2021 12:03
    Прийшли власники борделю....але ж питання, хто знімав? Скоріше за все та, що говорить на задньому плані! Гопник навряд чи доставав би телефон і вів зйомку
    Ну и какая разница кто снимал? Гопник # 1? 2? 3? или их дев.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 02.11.2021 12:05
    0
    Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей!
    Только помню, что стены с обоями
    Помню, Клавка была, и подруга при ей
    И что целовался на кухне с обоими
    https://www.youtube.com/watch?v=dGWkYvX1tYQ Ой где был я вчера - Владимир Высоцкий
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    Игорь Нестеренко, 02.11.2021 12:03
    0
    Прийшли власники борделю....але ж питання, хто знімав? Скоріше за все та, що говорить на задньому плані! Гопник навряд чи доставав би телефон і вів зйомку
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 02.11.2021 11:55
    0
    чел с удовольствие забыл бы эту историю, но журнашлюшки не дают
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 11:53
    0
    не х было с гопотой вообще дела какие-то иметь, пусть и попойка обычная, ожидать там позитивного явно не чего
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