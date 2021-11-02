Беседин рассказал о скандальном видео, на котором его подло ударил гопник

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал скандальное видео, на котором его бьет какой-то гопник.
«Я был молодым пацаном, были какие-то возможности, девочки, еще что-то. Собирался лететь в Доминикану, пришли какие-то невменяемые ребята к этим девочкам. Я спрашиваю: «А чего они сюда пришли?». Вот на этом фоне и произошла эта стычка. Эти моменты я бы убрал из своей жизни. Я это делал из-за того, что на тот момент не хватало мозгов.
Узнал, что меня тогда снимали спустя четыре года, когда вышло видео. Получается, что они заранее скооперировались, начали снимать на видео... Я даже удар толком не видел. Если бы хотя бы 1 на 1, чтобы я еще мог что-то сделать.
Молодой пацан был, 18-19 лет. Меня набрал президент и спросил, когда это было. В такие ситуации лучше не влазить, потому что это никому не нужно», – сказал Беседин.
То самое видео можно посмотреть на Youtube
Источник — Отдушивдушу
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Только помню, что стены с обоями
Помню, Клавка была, и подруга при ей
И что целовался на кухне с обоими
https://www.youtube.com/watch?v=dGWkYvX1tYQ Ой где был я вчера - Владимир Высоцкий
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