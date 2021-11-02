ВИДЕО. «Я веду себя так, как привык». Симеоне ответил Клоппу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который после матча в Испании сказал, что они похожи своей эмоциональностью. После поединка с «Ливерпулем» Симеоне покинул стадион, не пожав руку Клоппу. «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 3:2.

«Кажется, я уже объяснял свою позицию после прошлого матча. Мне не нравятся жесты приветствия после скончания поединков. После подобных поединков команды находятся в диаметрально противоположном настроении. Поэтому я не приветствую рукопожатия после матча. Знаю, что в Англии это является традицией, но я ее не разделяю. Я веду себя так, как привык себя вести.

Если говорить о характере, то я недостаточно хорошо знаком с Юргеном Клоппом. Я знаю только то, что он — прекрасный тренер, который хорошо делает свою работу», — отметил Симеоне.

Матч 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.