ВИДЕО. «Я веду себя так, как привык». Симеоне ответил Клоппу

Наставник мадридского «Атлетико» заявил, что ему не нравятся рукопожатия

  • 02.11.2021 17:07
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ВИДЕО. «Я веду себя так, как привык». Симеоне ответил Клоппу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который после матча в Испании сказал, что они похожи своей эмоциональностью. После поединка с «Ливерпулем» Симеоне покинул стадион, не пожав руку Клоппу. «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 3:2.

«Кажется, я уже объяснял свою позицию после прошлого матча. Мне не нравятся жесты приветствия после скончания поединков. После подобных поединков команды находятся в диаметрально противоположном настроении. Поэтому я не приветствую рукопожатия после матча. Знаю, что в Англии это является традицией, но я ее не разделяю. Я веду себя так, как привык себя вести.

Если говорить о характере, то я недостаточно хорошо знаком с Юргеном Клоппом. Я знаю только то, что он — прекрасный тренер, который хорошо делает свою работу», — отметил Симеоне.

Матч 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в среду, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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