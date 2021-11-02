Продолжит улучшать позиции в рейтинге? Калинина открыла турнир победой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы начала турнир ITF W60 во французском Нанте.
Калинина в двух сетах разобралась с представительницей Индии Карман Каур Тханди - 6:3, 6:3. Далее Калинина сыграет против Эрики Андреевой из России.
Сейчас Калинина занимает 57-е место рейтинга WTA и является третьей ракеткой Украины.
В турнире также принимает участие украинка Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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