Азар не уйдет из Реала в январе

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар не покинет мадридский клуб в январе.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов АПЛ — «Челси» или «Ньюкасл». Также Азаром активно интересуется туринский «Ювентус». Но сам хавбек хочет бороться за место в стартовом составе «Реала».

В текущем сезоне Азар провел за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Эдена с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €25 миллионов.