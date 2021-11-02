Азар не уйдет из Реала в январе

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар не покинет мадридский клуб в январе.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов АПЛ — «Челси» или «Ньюкасл». Также Азаром активно интересуется туринский «Ювентус». Но сам хавбек хочет бороться за место в стартовом составе «Реала».
В текущем сезоне Азар провел за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Эдена с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €25 миллионов.
Источник — 90min
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