Ювентус намерен подписать Азара

«Реал» вскоре может покинуть форвард Эден Азар.
Бельгийского футболиста намерены купить ряд клубов АПЛ. Как сообщает источник, в услугах Азара также заинтересован «Ювентус».
Отмечается, что туринский клуб хочет зимой арендовать бельгийца до конца сезона.
В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», записав на свой счет 1 результативную передачу.
Источник — El Chiringuito
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.