Ювентус намерен подписать Азара

Туринский клуб собирается усилить атаку вингером «Реала»

  • 02.11.2021 13:44
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
Ювентус намерен подписать Азара
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» вскоре может покинуть форвард Эден Азар.

Бельгийского футболиста намерены купить ряд клубов АПЛ. Как сообщает источник, в услугах Азара также заинтересован «Ювентус».

Отмечается, что туринский клуб хочет зимой арендовать бельгийца до конца сезона.

В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», записав на свой счет 1 результативную передачу.

 

Источник — El Chiringuito

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    _Lil_Snoop_ YT_
    online
    _Lil_Snoop_ YT_, 02.11.2021 13:57
    +2
    Усилить? Он хоть бы Андерлехт усилил.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности