Игорь ЖАБЧЕНКО: «Барселона должна быть по плечу Динамо»

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился ожиданиями от поединка 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона».

«В «Барселоне» сменился наставник, поэтому футболистам нужно доказывать свою профпригодность. В чемпионате Испании у команды не все получается. Хотя класс исполнителей у каталонцев приличный, они не потеряли шансов на выход из группы Лиги чемпионов, поэтому приложат все силы для победы.

Впрочем, для «Динамо», которое находится в хорошем состоянии, этот соперник должен быть по плечу. Я не говорю о выигрыше, но ничью киевляне вполне могут заработать», — считает Жабченко.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.