Игорь ЖАБЧЕНКО: «Барселона должна быть по плечу Динамо»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 16:13
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Игорь ЖАБЧЕНКО: «Барселона должна быть по плечу Динамо»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко поделился ожиданиями от поединка 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона».

«В «Барселоне» сменился наставник, поэтому футболистам нужно доказывать свою профпригодность. В чемпионате Испании у команды не все получается. Хотя класс исполнителей у каталонцев приличный, они не потеряли шансов на выход из группы Лиги чемпионов, поэтому приложат все силы для победы.

Впрочем, для «Динамо», которое находится в хорошем состоянии, этот соперник должен быть по плечу. Я не говорю о выигрыше, но ничью киевляне вполне могут заработать», — считает Жабченко.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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