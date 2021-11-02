Скрипник стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ

«Заря» под руководством украинского специалист разбила «Металлист 1925» со счетом 6:1

  • 02.11.2021 15:58
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Скрипник стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Украинская Премьер-лига вместе со Всеукраинским объединением тренеров по футболу признала лучшим тренером 13-го тура чемпионата Украины 51-летнего украинского наставника луганской «Зари» Виктора Скрипника.

«Заря» обыграла харьковский «Металлист 1925» на выезде со счетом 6:1. До этого «Металлист 1925» не проигрывал пять туров.

Шесть мячей на выезде были забиты в поединке УПЛ впервые за почти два года. При этом «Заря» одержала уже четвертую разгромную победу в текущем чемпионате.

Источник — УПЛ

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