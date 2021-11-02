Эксперты признали Сидорчука лучшим игроком 13-го тура УПЛ

Полузащитник киевского «Динамо» отметился дублем в ворота «Мариуполя»

  • 02.11.2021 15:25
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Эксперты признали Сидорчука лучшим игроком 13-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

30-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим футболистом 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В выездном поединке «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 3:2, Сидорчук отметился дублем.

В состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

В голосовании Сидорчук обошел украинского форварда «Зари» Александра Гладкого.

Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 02.11.2021 16:13
    +1
    вот именно Сабо в том экспертном совете сильно нужен. дед комментирует матчи из состояния глубокого маоазма
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    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 02.11.2021 15:35
    +1
    Да. Сидорчук хорошо в волейбол играет
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