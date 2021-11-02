Эксперты признали Сидорчука лучшим игроком 13-го тура УПЛ

30-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим футболистом 13-го тура украинской Премьер-лиги.
В выездном поединке «Динамо» обыграло «Мариуполь» со счетом 3:2, Сидорчук отметился дублем.
В состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.
В голосовании Сидорчук обошел украинского форварда «Зари» Александра Гладкого.
Источник — УПЛ
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