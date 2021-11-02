Мирча ЛУЧЕСКУ: «Накопились у меня эмоции. И я прав по всем претензиям»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему после матча УПЛ с «Мариуполем» обрушился с критикой и на своих футболистов, и на арбитра.
«Я был зол из-за того, что не реализовали столько моментов. Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у «Мариуполя» 5:1, закончили 3:2 в конце. Судья еще не дал доиграть, когда мы выходили на пустые ворота. 7 секунд не доиграли, и нормально, что я высказал свое мнение».
«Кто играет в футбол, кто тренирует, тот понимает эмоции. Я потом объяснил игрокам. И я был прав по всем этим претензиям», - сказал Луческу.
Источник — Sportarena
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