Мирча ЛУЧЕСКУ: «Накопились у меня эмоции. И я прав по всем претензиям»

Наставник списывает все на эмоции

  • 02.11.2021 15:06
  • 3055 просмотров
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Накопились у меня эмоции. И я прав по всем претензиям»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему после матча УПЛ с «Мариуполем» обрушился с критикой и на своих футболистов, и на арбитра.

«Я был зол из-за того, что не реализовали столько моментов. Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у «Мариуполя» 5:1, закончили 3:2 в конце. Судья еще не дал доиграть, когда мы выходили на пустые ворота. 7 секунд не доиграли, и нормально, что я высказал свое мнение».

«Кто играет в футбол, кто тренирует, тот понимает эмоции. Я потом объяснил игрокам. И я был прав по всем этим претензиям», - сказал Луческу.

Источник — Sportarena

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 02.11.2021 15:18
    +4
    Face Control, 02.11.2021 15:08
    Румын, просто у тебя почти нет футболистов, у тебя есть автобусники.
    Автобусники в ржавом недоклюбе уборщиков пляжей сан-пахло. И они установят свой новый антирекорд завтра со своим автобусом в Мадриде. А в самом конце своего бесславного пути в ЛЧ
    получат окончательный плевок позора от Вернидуба
    Ссылка
    yatsiykvova
    online
    yatsiykvova, 02.11.2021 15:15
    +4
    батога немає на цих хренолістів - тодіб вони побігли.....
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.11.2021 15:08
    -2
    Румын, просто у тебя почти нет футболистов, у тебя есть автобусники.
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