Фонсека может возглавить Астон Виллу

Представители английского клуба вступили в контакт с португальским тренером

  • 02.11.2021 14:35
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Фонсека может возглавить Астон Виллу
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний португальский тренер Паулу Фонсека может возглавить «Астон Виллу». Представители английского клуба уже связались со специалистом.

Фонсека сменит у руля команды Дина Смита, который оказался под большим давлением после неудачного старта сезона. Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Ньюкасл».

После 10-ти сыгранных туров «Астон Вилла» занимает 16-е место в английской Премьер-лиге, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-19.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», а с 2019 по 2021 годы — римскую «Рому».

Источник — Daily Mail

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 02.11.2021 14:46
    +1
    Щось ніяк не може "пристроїтись" в Англії, всі його кидають. Спочатку Тоттенхем, потім Ньюкасл Юнайтед. Є сумніви у намірах Астон Вілли також.
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    Fender
    Fender, 02.11.2021 14:48
    0
    Мужик к успеху идет - скоро 3 дивизион Англии будет хотеть Фонсеку
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