48-летний португальский тренер Паулу Фонсека может возглавить «Астон Виллу». Представители английского клуба уже связались со специалистом.

Фонсека сменит у руля команды Дина Смита, который оказался под большим давлением после неудачного старта сезона. Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Ньюкасл».

После 10-ти сыгранных туров «Астон Вилла» занимает 16-е место в английской Премьер-лиге, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-19.

С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», а с 2019 по 2021 годы — римскую «Рому».