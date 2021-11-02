Конте рассказал, почему отказался возглавить Тоттенхэм летом

Новоиспеченный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему не подписал контракт с английским клубом в межсезонье после завершения сотрудничества с «Интером».
«Летом наш союз не состоялся, потому что я только-только покинул «Интер» и эмоционально еще не отошел от завершившегося сезона, поэтому тогда я посчитал, что еще не время возвращаться к тренерской работе.
Однако заразительный энтузиазм и твердое намерение Дэниэла Леви доверить мне эту задачу добились цели. Теперь, когда возможность предоставилась вновь, я решил воспользоваться ею, не имея каких-либо сомнений», – сказал Конте.
Источник — ФК Тоттенхэм
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