Василий КАРДАШ: «Барселона не производит впечатления непобедимой команды»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевского «Динамо» с каталонцами

  • 02.11.2021 14:09
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Василий КАРДАШ: «Барселона не производит впечатления непобедимой команды»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш поделился ожиданиями от поединка киевской команды с каталонской «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Едва ли не впервые в истории многолетних матчей «Динамо» и «Барселоны» ситуация складывается в пользу киевлян. Это и преимущество родных стен, и кадровые потери каталонцев, и отсутствие тренера, и психологический фактор. В последнее время «Барселона» даже в поединках с середняками Ла Лиги не производит впечатления непобедимой команды.

Впрочем, я не буду оригинален и не стану утверждать, что сегодня киевляне могут преуспеть в открытом бою. Думаю, что их главный тренер Mирча Луческу снова сделает ставку на компактные действия на своей половине поля и молниеносный переход от обороны в наступление. Хотя в октябрьских матчах динамовцы также были небезгрешны в защите, спишем это на молодость того же Ильи Забарного, но, надеюсь, благодаря максимальной концентрации во вторник обойдется без осечек. Тем более, что поединок «Динамо» — «Барселона» будет иметь определяющее значение. Его неудачник фактически потеряет шансы на еврокубковую весну. Поэтому киевлянам нужно будет учесть каждую мелочь», — считает специалист.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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