Владислав ВАЩУК: «Динамо нужно сыграть выше того уровня, что есть»

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».

Известный в прошлом игрок киевлян Владислав Ващук поделился мыслями об этом матче.

«За счет чего «Динамо» может удачно сыграть с «Барселоной»? Выиграть у каталонцев можно за счет желания. Киевлянам нужно выложиться на поле более, чем на сто процентов. Нужно сыграть выше того уровня, который есть. Необходимо отдаться на поле на 120 процентов в матче с «Барселоной». Я надеюсь, что будет положительный результат. Также «Динамо» нужно минимизировать ошибки в обороне.

Можно ли сравнивать ту «Барселону» 90-х, которую мы громили, и эту, которая находится немного в разобранном состоянии? Вы сами ответили на поставленный вопрос (смеется). Эта «Барселона» разобранная, она без главного тренера. Но у «Барселоны» есть стержень, так как в клубе действует система, которая построена не только каким-то одним главным тренером. У каталонцев есть система клуба. Футболисты «Барселоны», выходя на футбольное поле, знают, что они на нем будут делать. Действительно, нынешней «Барсе» не хватает большинства лидеров. У «блаугранас» есть другие лидеры на поле, но они представляют немного не ту «Барселону», которую все привыкли видеть.

«Динамо» нужно не обращать внимание на это. У «Барселоны» свои перипетии. Но нам, как говорится, надо играть в свою игру», - сказал Ващук.

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября. Начало встречи в 22:00.