Владислав ВАЩУК: «Динамо нужно сыграть выше того уровня, что есть»

Известный эксперт высказался о грядущем матче Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 13:22
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  • 2 комментария
Владислав ВАЩУК: «Динамо нужно сыграть выше того уровня, что есть»
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».

Известный в прошлом игрок киевлян Владислав Ващук поделился мыслями об этом матче.

«За счет чего «Динамо» может удачно сыграть с «Барселоной»? Выиграть у каталонцев можно за счет желания. Киевлянам нужно выложиться на поле более, чем на сто процентов. Нужно сыграть выше того уровня, который есть. Необходимо отдаться на поле на 120 процентов в матче с «Барселоной». Я надеюсь, что будет положительный результат. Также «Динамо» нужно минимизировать ошибки в обороне.

Можно ли сравнивать ту «Барселону» 90-х, которую мы громили, и эту, которая находится немного в разобранном состоянии? Вы сами ответили на поставленный вопрос (смеется). Эта «Барселона» разобранная, она без главного тренера. Но у «Барселоны» есть стержень, так как в клубе действует система, которая построена не только каким-то одним главным тренером. У каталонцев есть система клуба. Футболисты «Барселоны», выходя на футбольное поле, знают, что они на нем будут делать. Действительно, нынешней «Барсе» не хватает большинства лидеров. У «блаугранас» есть другие лидеры на поле, но они представляют немного не ту «Барселону», которую все привыкли видеть.

«Динамо» нужно не обращать внимание на это. У «Барселоны» свои перипетии. Но нам, как говорится, надо играть в свою игру», - сказал Ващук.

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 13:41
    0
    вместо XG 0.01 сделать 0.02?
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 02.11.2021 13:27
    0
    Всё по делу сказал Влад
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