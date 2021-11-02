АНДРОНОВ: «Ни в коем случае Динамо нельзя ставить автобус с Барселоной»

Известный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона», который состоится 2 ноября в 22:00 в Киеве.

«Динамо» Киев сыграло вполне достойный матч против каталонцев. С тех пор очень много перемен произошло в «Барселоне». Я не думаю, что новому тренеру будет по силам восстановить командную игру, хотя определенный всплеск, подъем, наверное, должен произойти.

По первой игре можно судить, что на своем поле киевское «Динамо» вполне может создать определенные проблемы «Барселоне». Для того чтобы выиграть этот матч, придется очень сильно поработать. Тем более что «Динамо» хорошо понимает историю в этой группе. С «Баварией» там не может быть никакой конкуренции. С «Бенфикой» будет очень сложно, потому что ответный матч в Португалии. Поэтому игра с «Барселоной» – это едва ли не единственная возможность обрести «минуту славы».

Допускаю, что «Динамо» должно сыграть в хороший, качественный футбол. Футбол открытый, ни в коем случае нельзя «закрываться» и ставить «автобус» против «Барселоны», потому что это бесперспективно», - сказал Андронов.

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов