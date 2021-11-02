АНДРОНОВ: «Ни в коем случае Динамо нельзя ставить автобус с Барселоной»

Эксперт поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 12:58
  • 357 просмотров
  • 1 комментарий
АНДРОНОВ: «Ни в коем случае Динамо нельзя ставить автобус с Барселоной»
© ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона», который состоится 2 ноября в 22:00 в Киеве.

«Динамо» Киев сыграло вполне достойный матч против каталонцев. С тех пор очень много перемен произошло в «Барселоне». Я не думаю, что новому тренеру будет по силам восстановить командную игру, хотя определенный всплеск, подъем, наверное, должен произойти.

По первой игре можно судить, что на своем поле киевское «Динамо» вполне может создать определенные проблемы «Барселоне». Для того чтобы выиграть этот матч, придется очень сильно поработать. Тем более что «Динамо» хорошо понимает историю в этой группе. С «Баварией» там не может быть никакой конкуренции. С «Бенфикой» будет очень сложно, потому что ответный матч в Португалии. Поэтому игра с «Барселоной» – это едва ли не единственная возможность обрести «минуту славы».

Допускаю, что «Динамо» должно сыграть в хороший, качественный футбол. Футбол открытый, ни в коем случае нельзя «закрываться» и ставить «автобус» против «Барселоны», потому что это бесперспективно», - сказал Андронов.

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — Рейтинг букмекеров

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fender
    online
    Fender, 02.11.2021 13:18
    -2
    есть другие варианты ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности