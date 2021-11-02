Артем БЕСЕДИН: «Усик – очень умный, в ринге он думает головой»

Нападающий киевского «Динамо» считает Александра сильнейшим боксером хевивейта

  • 02.11.2021 13:02
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  • 5 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Усик – очень умный, в ринге он думает головой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, почему считает Александра Усика сильнейшим боксером супертяжелого дивизиона.
 
«Для меня Фьюри и Джошуа – это один тип. Только Энтони более атлетичен и лучше подготовлен. Усик будет иметь колоссальное преимущество над Тайсоном в скорости, потому что козыри Александра – работа ног, техника. Он намного техничнее, чем Фьюри и Джошуа, что мы и увидели в поединке против Энтони. 
 
Ко мне приехали друзья смотреть бой, мы очень болели и переживали за Сашу. Получили огромное удовольствие от боя. Плюс к этим все качествам, Усик еще и очень умный. В ринге он думает головой, это немаловажно», – сказал Беседин.

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Источник — Отдушивдушу

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 02.11.2021 13:13
    +1
    Фьюри и Джошуа один тип боксеров???
    Беседя, тебе лучше молчать... Просто играй...
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    icebeer
    icebeer, 02.11.2021 13:18
    0
    " В ринге он думает головой, это немаловажно"
    Золотой фонд "Цитаты великих"
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    inoj
    inoj, 02.11.2021 13:17
    0
    У ринзі головою, а по за рингом - дупою.
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    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 13:39
    -1
    эх увидеть бы его в мма
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    Усіков
    online
    Усіков, 02.11.2021 13:31 (изменен)
    -2
    Що городить цей Бєсєдін? Подивимось як Вусику допоможе його швидкість проти Фьюрі, який не зважаючи на 130 кг ваги непогано пересувається по рингу. Хоча Вусику ще треба Джошуа в реванші перемогти.
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