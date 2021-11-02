Артем БЕСЕДИН: «Усик – очень умный, в ринге он думает головой»

25-летний нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин рассказал, почему считает Александра Усика сильнейшим боксером супертяжелого дивизиона.



«Для меня Фьюри и Джошуа – это один тип. Только Энтони более атлетичен и лучше подготовлен. Усик будет иметь колоссальное преимущество над Тайсоном в скорости, потому что козыри Александра – работа ног, техника. Он намного техничнее, чем Фьюри и Джошуа, что мы и увидели в поединке против Энтони.



Ко мне приехали друзья смотреть бой, мы очень болели и переживали за Сашу. Получили огромное удовольствие от боя. Плюс к этим все качествам, Усик еще и очень умный. В ринге он думает головой, это немаловажно», – сказал Беседин.

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