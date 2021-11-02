Месси не поможет ПСЖ в матче с Лейпцигом

Аргентинский форвард не попал в заявку

  • 02.11.2021 12:28
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Месси не поможет ПСЖ в матче с Лейпцигом
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября «РБ Лейпциг» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов примет ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Французский клуб опубликовал заявку на матч. В состав из 21 футболиста не попал нападающий парижан Лионель Месси. Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 34-летний аргентинец испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене после ушиба.

Также в матче не сыграет Марко Верратти, у которого серьезная мышечная травма. Защитник Серхио Рамос продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Также в состав французской команды вернулся форвард Килиан Мбаппе, пропускавший недавний матч с «Лиллем» (2:1) из-за болезни.

Источник — ФК ПСЖ

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