Реал – Шахтер. Букмекеры вынесли жестокий приговор команде Де Дзерби

Шансов на победу украинской команды откровенно немного

  • 02.11.2021 11:17
  • 844 просмотра
  • 1 комментарий
Реал – Шахтер. Букмекеры вынесли жестокий приговор команде Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 3 ноября, состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет донецкий «Шахтер».
 
Букмекеры считают испанцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Роберто Де Дзерби можно поставить с коэффициентом 14, на ничью – 6.9, поражение оценено в 1.22.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.07. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.76, ТМ3.0 – 2.14.
 
Матч «Реал» – «Шахтер» начнется в 19:45 по Киеву.

В третьем туре испанцы выиграли со счетом 5:0.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 12:04
    0
    Действительно, с чего бы это? Возмутительно.
    Недавно еще стебались над коф по ДК, а тут такой же подъехал по сути.
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