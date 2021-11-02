Реал – Шахтер. Букмекеры вынесли жестокий приговор команде Де Дзерби

В среду, 3 ноября, состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет донецкий «Шахтер».
Букмекеры считают испанцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Роберто Де Дзерби можно поставить с коэффициентом 14, на ничью – 6.9, поражение оценено в 1.22.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.07. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.76, ТМ3.0 – 2.14.
Матч «Реал» – «Шахтер» начнется в 19:45 по Киеву.
В третьем туре испанцы выиграли со счетом 5:0.
Источник — Sport.ua
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Недавно еще стебались над коф по ДК, а тут такой же подъехал по сути.
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