ЦЫГАНЫК: «Динамо может зацепиться за результат в матче с Барселоной»

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона».



«Сложно говорить об этом противостоянии. Я считаю, что «Динамо» в Испании могло сыграть гораздо лучше, чем это было. В первые 45 минут был определенный испуг, а во втором тайме украинцы поняли, что можно играть с этой «Барселона».



Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть в свой футбол и попытается набрать очки, чтобы надеяться на еврокубки весной. Другого выхода нет.



Я видел разные «Барселоны». Этот образец меня не сильно впечатляет. Если команда Луческу сможет показать свою игру, то сможет зацепиться за результат.



Я рискну предположить, что обе команды забьют. У меня одна-единственная ставка», – сказал Цыганык.

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов