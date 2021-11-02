ЦЫГАНЫК: «Динамо может зацепиться за результат в матче с Барселоной»

Специалист считает, что киевлянам не нужно бояться

  • 02.11.2021 11:05
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ЦЫГАНЫК: «Динамо может зацепиться за результат в матче с Барселоной»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона».
 
«Сложно говорить об этом противостоянии. Я считаю, что «Динамо» в Испании могло сыграть гораздо лучше, чем это было. В первые 45 минут был определенный испуг, а во втором тайме украинцы поняли, что можно играть с этой «Барселона».
 
Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть в свой футбол и попытается набрать очки, чтобы надеяться на еврокубки весной. Другого выхода нет.
 
Я видел разные «Барселоны». Этот образец меня не сильно впечатляет. Если команда Луческу сможет показать свою игру, то сможет зацепиться за результат.
 
Я рискну предположить, что обе команды забьют. У меня одна-единственная ставка», – сказал Цыганык.

Динамо — Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — Рейтинг букмекеров

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