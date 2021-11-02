Суркис и Лапорта провели встречу перед матчем Лиги чемпионов

Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали вместе

  • 02.11.2021 10:27
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Суркис и Лапорта провели встречу перед матчем Лиги чемпионов
© Футбол 1/2/3. Игорь Суркис

Во вторник, 2 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет каталонскую «Барселону».

Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как отмечают источники, накануне поединка в одном из ресторанов Киева были замечены вечером Жоан Лапорта и Игорь Суркис.

Примечательно, что ранее на таких встречах «Динамо» представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.

Отметим, что в связи с введением «красного» уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева игра пройдет с карантинными ограничениями.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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